Stiri pe aceeasi tema

- Postul Sfinților Petru și Pavel se mai numește și Postul Sampetru și este randuit de Biserica Ortodoxa in cinstea Apostolilor Petru și Pavel și a obiceiului acestora de a posti. In 2021, Postul Sfinților Petru și Pavel are o durata de 7 zile, deoarece Paștele a picat dupa data de 1 mai. Despre Postul…

- Hristos a inviat! Aprobata prin hotararea nr. 629/12 martie 2009 a Sfantului Sinod al Bisericii noastre,Duminica Parintilor si Copiilor, prima duminica dupa data de 1 iunie – Ziua Internationala a Copilului, este prilej de a reafirma rolul principal al familiei in cresterea ...

- OrtodoxeSf. Iustin Martirul si Filosoful si cei impreuna cu elGreco-catoliceSf. m. Iustin Filosoful si cei impreuna cu elRomano-catoliceSf. Iustin, filozof m.Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este praznuit de Biserica in ziua de 1 iunie.Sfantul Iustin a trait in vremea imparatilor romani Antonin…

- Mitropolitul Moldovei a vorbit duminica despre virtuțile specific barbatești, respectiv femeiești in Biserica. Barbații și femeile sunt de la inceputuri participanți egali la viața Bisericii, iar conlucrarea lor duce mai departe viața familiei, a Bisericii, a comunitații, a țarii și a lumii, a spus…

- Arhiepiscopul Tomisului a slujit in Duminica Mironosițelor la Vaslui, impreuna cu Episcopul Hușilor. Cei doi ierarhi au sfințit pictura și clopotele Bisericii „Sf. Imparați Constantin și Elena și Sf. Mare Mucenic Mina” din municipiu. Cu prilejul sfințirii, lacașul de cult a primit ca ocrotitor…

- In 24 aprilie trei oameni aveau sa moara arsi de vii in zona Valea Pestilor din Viseu de Sus. Casa care a cazut prada focului apartinea familei Bersan, tatal Ioan,sotia Ileana si fiul Petru pierzandu si viata atunci. Protopopiatul Viseu de Sus a anuntat ca s a luat decizia ca Biserica sa se implice…

- Studentul teolog Adrian Ilie Galbinu a ridicat in picioare juriul de la „Romanii au talent” in emisiunea transmisa luni seara, 12 aprilie 2021. El a interpretat piesa „O sole mio”. Momentul i-a adus patru de „DA” si l-a trimis in etapa urmatoare a competiției, scrie Basilica.ro. …

- Cuviosul Tit a vietuit in timpul luptei impotriva sfintelor icoane (sec. IX). S-a calugarit de tanar si a dobandit doua mari virtuti: smerenia si ascultarea. In vremurile prigoanelor impotriva sfintelor icoane si a cinstitorilor lor, Cuviosul Tit a stat tare si neclintit, ca un adevarat Stalp al Ortodoxiei…