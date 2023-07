Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 iulie 2023, a sasea dupa Sfintele Rusalii, a vindecarii slabanogului din Capernaum, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de preoti si diaconi…

- Duminica, 16 iulie, a 6-a dupa Rusalii, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Duminica, 16 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului…

- Minunea vindecarii slujitorului sutasului din Capernaum a fost urmata de un alt sir de minuni, cum ar fi vindecarea soacrei lui Petru (Matei 8, 14-15), vindecarea mai multor demonizati (Matei 8, 16 si 28-34), potolirea furtunii de pe mare (Matei 8, 25-27); despre astfel de minuni ...

- In Duminica a III-a dupa Rusalii, ziua in care in bisericile ortodoxe se lectureaza pericopa evanghelica in care Mantuitorul atrage atenția asupra grijilor vieții care indeparteaza omul de adevarata ținta a vieții – Imparația cerurilor, 25 iunie 2023, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”…

- Departamentul Pro Vita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor deruleaza, pana la sfarșitul lunii iunie, campania de strangere de fonduri pentru bursierii sai. Bursele Pro Vita sunt pentru 100 de copii și tineri care provin din familii cu peste 7 copii .

- Arhiepiscopia Iasilor vrea sa construiasca un asezamant monahal intr-o poiana din Padurea Cetatuia. Proiectul urbanistic este dezbatut astazi la sediul Primariei. Accesul catre noul asezamant va fi facut dinspre sos. Iasi – Hlincea. „Ziarul de Iasi" a analizat documentatia urbanistica si va prezinta…

- Astazi, 10 iunie, la manastirea Petru Voda a fost savarșita slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Iustin Parvu, care a trecut la Domnul in 16 iunie 2013. Dupa 16 ani de inchisoare politica in lagarele comuniste, Iustin Parvu s-a intors in satul natal și a intemeiat Manastirea Petru Voda,…

- A doua zi de Rusalii, luni, 5 iunie, la Ungheni a avut loc Slujba de tarnosire a Bisericii parohiei Ungheni II, la care Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei a fost prezent.Alaturi de un sobor de preoți și diaconi, IPS Irineu a oficiat slujba de tarnosire a bisericii cu hramul…