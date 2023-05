Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 mai: Spectacolul „Doi pe un balansoar”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui duminica, 14 mai 2023, spectacolul „Doi pe un balansoar”, o producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, care face parte din programul celei de-a 43-a…

- In perioada 11-14 mai 2023, la Sebeș și Lancram se va desfașura Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”. In cadrul festivalului, vizitatorii vor putea vedea piese de teatru, concerte, lansari de carte și concursuri de recitare poezii. PROGRAMUL COMPLET: JOI, 11 mai 2023 Centrul Cultural „Lucian Blaga”…

- Scena Digitala, platforma online de teatru, film, muzica și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), prezinta in luna mai doua spectacole in premiera –„Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, regia Florin Cosulet, și „D’ale lolelor” de Dave Freeman, regia Șerban Puiu. Spectacolul „Jocul…

- Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președintele Festivalului Internațional de Teatru, a anunțat programul celor zece zile de magie FITS - Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

- In zilele de 6 și 7 aprilie 2023, avem placerea de a va invita la spectacolul de teatru pentru copii „THEATER OF DREAMS”, un proiect dedicat Zilei Mondiale a Teatrului, susținut de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Pe scena salii de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș,…

- In zilele de 6 și 7 aprilie 2023, avem placerea de a va invita la spectacolul de teatru pentru copii „THEATER OF DREAMS”, un proiect dedicat Zilei Mondiale a Teatrului, susținut de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Pe scena salii de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, in 27 martie, publicul va primi in dar spectacolul „Felii”, de Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, pe Scena Digitala, platforma online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS). De asemenea, Scena Digitala ofera publicului doua premiere in luna martie: „Perfect…

- Incep inscrierile la concursul „Lauda semințelor, celor de fața și-n veci tuturor!”. Care sunt domeniile in care se poate participa Incep inscrierile la concursul „Lauda semințelor, celor de fața și-n veci tuturor!”. Care sunt domeniile in care se poate participa Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural…