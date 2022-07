Dumi lansează E MAMA, o piesă fresh, pentru orice anotimp Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța cu “E MAMA”. E soare și poate prea cald insa nimic nu te poate face sa nu ieși la dans cand vei auzi noua piesa “E MAMA”, interpretata de Dumi impreuna cu Alecsa D. “Piesa “E MAMA” a fost compusa in studioul AZZA și este o colaborare cu o tanara super talentata Alecsa D. Versurile și muzica imi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

