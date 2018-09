Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii de circulatie in Capitala. Traficul rutier de pe strada Alexandru Lapusneanu, pe tronsonul dintre bulevardul Stefan cel Mare si Sfant si strada 31 August, va fi suspendat de astazi si pana in data de 9 septembrie.

- Fostul director al STPT, demis dupa sapte saptamani de la inscaunare, a anuntat, astazi, ca renunta la orice legatura cu societatea de transport public din Timisoara. „M-am angajat sa schimb modul in care se face transport public in Timișoara, am incercat ca actul meu managerial sa fie transparent asa…

- ’’Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba lulia – Cartier Cetate”, un proiect cu o valoare estimata la 20.890.515 de lei (aproximativ 4,85 milioane de euro), ce va fi propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, a fost aprobat, luni, in ședința extraordinara…

- Valoarea investiției este de aproximativ 220 milioane euro, din care s-a solicitat asistența financiara nerambursabila de aproximativ 176,4 milioane Euro.Cererile de finanțare au fost admise in etapa de evaluare administrativa și a eligibilitații și se afla in etapa de evaluare tehnica…

- Problema iluminatului public ramane una stringenta in condițiile in care Timișoara trudește pentru titlul de Capitala Culturala Europeana 2021. Pe langa toate acestea Timișoara are și o premiera in acest sens, fiind primul oraș din Europa cu strazile iluminate electric. La mulți ani dupa, se pare ca…

- OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de merdiu pentru proiectul “Forarea si echiparea sondei 356 Pordeanu” propus a fi amplasat in comuna Dudestii Vechi, extravilan, CF nr. 402620, nr. Cad. A358/1/15, jud. Timis. Informatiile privind proiectul…

- "Astazi adoptam cel de-al doilea pachet de investitii strategice care vor fi realizate in parteneriat public privat. In sedinta din 24 mai, anul acesta, am aprobat primele cinci proiecte. Astazi aprobam inca opt proiecte strategice de investitii, care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat…

- Așteptata de șoferi ca painea calda, deschiderea lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva pare sa fie mai aproape. DRDP Timișoara a anunțat ca de vineri circulația rutiera in zona noului nod rutier de la Holdea va fi mutata pe traseul nou construit acolo. Acesta include și un sens giratoriu.…