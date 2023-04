Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe, antrenorul de la CS Universitatea Craiova, a analizat victoria impotriva Rapidului, 3-1, in etapa #4 din play-off-ul SuperLigii. Neagoe a anunțat ca jucatorii Craiovei vor intra in cantonament pana maine, apoi vor fi liberi sa mearga acasa pentru a petrece a doua zi de Paște. Ce a declarat…

- REȘIȚA – Formațiile carașene vor juca la finalul acestei saptamani o noua runda din cadrul Ligii 3! Așadar, CSM Reșița va evolua vineri, 14 aprilie, in deplasare, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in etapa a III-a a play-off-ului din Seria a VIII-a! Rosso-nerii sunt lideri cu 48 de puncte, in timp ce…

- CSC Dumbravița nu a scapat complet de emoții in urma eșecului de azi, scor 1-3, in fieful Concordiei Chiajna. Alb-verzii mai risca insa doar teoretic sa ajunga pe loc de baraj, poziție care va fi disputata de Ripensia și Progresul Spartac. La implinirea unei jumatați de ora de joc, Goicea a centrat…

- Politehnica Iasi a revenit luni dupa amiaza la antrenamente, dupa zilele libere de la finalul duelului de vineri, din Copou, cu Gloria Buzau, incheiat la egalitate, 1-1. Dupa cum v-am informat, Poli nu va juca niciun meci oficial in aceasta saptamana, urmatoarele dispute din campionat fiind programate…

- Metz, echipa pregatita de Laszlo Boloni (70 de ani), și-a prelungit la 16 seria fara eșec in Ligue 2, urcand pe locul 2, direct promovabil, dupa victoria obținuta in fața lui Laval, scor 1-0. „A contat reacția noastra de dupa pauza”, explica antrenorul roman. Ladislau Boloni continua maratonul cu Metz…

- O victorie urata este de preferat unui egal frumos. Este cea mai recenta declarație oferita de Adrian Mihalcea. Fostul internațional a opinat ca, in contextul celor trei meciuri capitale pe care le mai are Gloria de disputat, prefera victoria, chiar și in detrimentul spectacolului. Pentru partida de…

- 23 februarie este ziua Z pentru Gloria. Joi, la Buzau vine Brașovul lui Dan Alexa, echipa care-și propune, de asemenea, accederea in play-off. Partida este programata de la ora 17.00, iar costul unui bilet este de 15 lei. Trei etape au mai ramas de disputat din sezonul regulat al acestei ediții a Ligii…

- Formatia care conduce in clasamentul Superligii, Farul Constanta, sustine sambata, 18 februarie, meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu Petrolul Ploiesti.Confruntarea este gazduita de stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 20.00. Cu 52 de puncte acumulate pana in prezent,…