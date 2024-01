Dumbrăvița Muzicală, proiect de educație culturală Asociația Trib’ Art, in parteneriat cu Primaria Dumbravița, organizeaza in fiecare duminica, pana in 17 martie, intre orele 15 și 18, in incinta bibliotecii din școala noua, o expoziție de instrumente muzicale pe care copiii le pot testa, punandu-și la incercare talentul muzical! Totodata, in colaborare cu Școala Gimnaziala Dumbravița, elevii pot vizita expoziția de […] Articolul Dumbravița Muzicala, proiect de educație culturala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

