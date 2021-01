Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- Aleșii județeni au luat la cunoștința marți, 22 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, de demisia din funcția de consilier județean a lui Kolcsar Anquetil-Karoly, consilier județean ales la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidați ai Uniunii Democrate…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- In localitatea Idicel Padure din comuna Brancovenești arde o anexa pe o suprafața de 30mp. Pompierii de la Detașamentul Reghin și cei de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența au reușit sa localizeze focul. Nu exista pericol de propagare la casa de locuit, iar acum pompierii lucreaza la…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, au fost efectuate 14.859 de teste la nivel national. Au fost anunțate, de asemenea, 121 de decese, iar la terapie intensiva sunt internați 1.289 de pacienți. La nivelul județului Brașov au fost inregistrate 353 noi imbolnaviri și o rata de infectare de 4,68…

- Episodul 125. Daca alegerile ar fi o punga cu pufuleți, scorul PRO Romania ar fi supriza The post CHA CHA LITIX! Episodul 125. Daca alegerile de anul acesta ar fi o punga cu pufuleți, scorul PRO Romania ar fi supriza appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 125.…

- 4.000 de salariați din DGASPC Bacau, Giurgiu și Neamț nu și-au primit salariile pentru luna septembrie, iar in luna noiembrie alte 15 județe vor intra in incapacitate de plata, lasand fara salarii peste 50.000 de salariați. Este semnalul de alarma al Consiliului Național al Federației Salariaților din…

- Unul dintre cei mai bogați ciobani din Romania, un barbat din judetul Mures, a fost obligat de ANAF sa achite peste 2,3 milioane de lei, echivalentul a aproape 470.000 de euro. Motivul? Pentru a-și justifica averea. Barbatul, revoltat de aceasta situație, a dat Fiscul in judecata si sustine ca a primit…