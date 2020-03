Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Pe zi ce trece in familia Stegaru apar noi lucruri, alte spre bine, iar altele spre mai puțin bine. Dupa ce nu a avut o relație deloc cu familia Veronicai, Viorel s-a impacat cu parinții soției sale, iar acum chiar le ofera bani.

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel...

- Peste 20 de episoade au fost difuzate cu aceste doua persoane, iar audiențele au fost mult peste media stației, ceea ce inseamna o suma fabuloasa pe care Antena 1 a castigat-o. Cati bani a incasat Antena 1 de pe urma telenovelei Vulpita Antena 1 a incasat din emisiunile Acces Direct, in care…

- Au devenit faimosi dupa ce au aparut la TV pentru a reclama faptul ca ea a fost violata. De atunci si pana in ziua de azi, povestea Vulpitei si a lui Viorel tin cu sufletul la gura, seara de seara, o tara intreaga.

- Confruntare fatala, vineri searaa, intre vulpita Veronica, Viorel si amantul Marian. Tanarul a decis sa vina la Acces Direct, aici unde a spus propria varianta a felului in care s-ar fi petrecut lucrurile intre el si Veronica.

- Sotia-vulpita nu isi mai poate stapani lacrimile de cand sotul sau, Viorel a fost surprins in tandreturi cu Mihaela. Veronica pare ca se lupta pana in panzele albe pentru tatal copilului ei si a combatut-o pe tanara la Acces Direct, adresandu-i vorbe dure.