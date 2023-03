Dulapul poleit cu aur A venit vremea sa-mi schimb dulapul. Mi-am luat nevasta de mana și am pornit spre locul faptei. Am ajuns la sediul unui producator local. Nu știu de ce, dar țin cu dinții de chestia asta, vreau sa cumpar de la producatorii din județ. Cautam un dulap simplu, incapator și fara șmecherii pe el. A venit omul, mi-a prezentat dulapul, de lemn masiv ce-i drept, și mi-a comunicat prețul. Depașea cu mult trei mii de lei. Mai, am inghițit in gol, chelia mi s-a increțit și am simțit ca ma pufnește… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

