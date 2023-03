Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan și Gica Popescu au comentat atacul lui Gica Hagi la adresa selecționerului Edi Iordanescu. „Regele” a acuzat absența lui Ianis Hagi de pe lista preliminara a stranierilor pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Viorel Moldovan: „Iubirea de parinte ii face…

- Gheorghe Hagi, antrenorul liderului din Superliga, Farul Constanța, a revenit cu noua serie de declarații legate de situația lui Ianis Hagi, sarit din schema de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile pentru EURO 2024. ...

- Marin Barbu (64 de ani), coordonatorul Academiei Sepsi, a vorbit la GSP Live despre controversa iscata in ultimele zile: trebuia Ianis Hagi (24), mijlocașul ofensiv de la Rangers, convocat pe lista preliminara a stranierilor? CONTEXT: Gica Hagi a contestat decizia selecționerului Edi Iordanescu, „Regele”…

- Surse din FRF susțin ca selecționerul Edi Iordanescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a explicat ca deocamdata nu considera ca este pregatit sa ajute naționala. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste…

- Adrian Porumboiu a vorbit despre atacul lui Gica Hagi la adresa selecționerului Edi Iordanescu, „Regele” fiind nervos pentru ca numele fiului sau, Ianis, nu apare pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile din finalul lunii martie, cu Andorra (25 martie), respectiv Belarus (28 martie),…

- Naționala Romaniei va juca in luna martie doua partide din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Gica Hagi i-a transmis un mesaj lui Edi Iordanescu cu privire la selecția finala.

- Gica Hagi (58 de ani) a cerut sa intervina in direct la TV pentru a taxa absența fiului sau, Ianis, de pe lista preliminara a stranierilor convocați la echipa naționala pentru meciurile din martie. Numele lui Ianis Hagi nu apare pe lista preliminara a stranierilor convocați de selecționerul Edi Iordanescu…

- Naționala de fotbal a Romaniei debuteaza luna viitoare in preliminariile Euro 2024, cu o "dubla" contra reprezentativelor statelor Andorra și Belarus. Primul meci are loc in deplasare, pe 25 martie, iar al doilea este programat la 28 martie, pe Arena Naționala. Selecționerul nu este lipsit de probleme…