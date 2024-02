Dublul standard occidental. Ucrainei i se cântă Slava – Israelul primește pumni în cap Ucraina și Israelul sunt doua națiuni tratate in mod diferit de Occident. Una este laudata pentru eroismul sau; cealalta este condamnata – chiar acuzata de genocid și purificare etnica. Una este incurajata sa lupte pana la victorie, „atat timp cat va fi nevoie”; celeilalte i se spune sa accepte o incetare imediata a focului inainte […] The post Dublul standard occidental. Ucrainei i se canta Slava – Israelul primește pumni in cap first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 24 februarie se implinesc doi ani de cand Rusia a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. Desi pietele au depasit de mult panica initiala, aceasta nedorita aniversare este o reamintire brutala a tributului continuu si cu multiple fatete pe care il cere razboiul. Cand a inceput invazia Ucrainei,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca a descoperit o schema de coruptie la achizitionarea de armament de catre armata ucraineana. Valoare totala a fraudei este echivalenta cu aproximativ 40 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Premierul britanic Rishi Sunak anunța creșterea ajutorului Marii Britanii pentru Ucraina la 2,5 miliarde de lire sterline. Anunțul vine in timp ce UE și SUA nu au reușit sa stabileasca cum vor ajuta Ucraina in continuare. Totodata, anunțul a fost facut in timpul unei vizite surpriza la Kiev, scrie Mediafax.Premierul…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturile care se confrunta cu o crestere a fluxurilor comerciale ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva…

- E oficial! Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca a facut uz de dreptul sau de veto, in cadrul unui summit al Celor 27, la adoptarea unui nou sprijin bugetar al UE pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, transmite AFP. „Veto la fondurile suplimentare pentru Ucraina, veto la revizuirea…

- Departamentul de Stat american a anuntat un pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, constand in arme si echipamente. Departamentul de Stat avertizeaza insa ca acesta ar putea fi printre ultimele, in absenta unei decizii a Congresului privind suplimentarea sprijinului pentru Ucraina,…

- Romania vine in ajutorul Ucrainei cu construirea unui loc de ancorare in portul Constanta. Constructia acestuia menita sa ajute Ucraina in exportul de cereale urmeaza sa fie gata in martie 2024 - relateaza Ukrainska Pravda. Acest proiect a fost prezentat de catre Dmitro Moskalenko, directorul general…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit miercuri, 6 decembrie, cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in ultima zi a vizitei pe care a facut-o in SUA. In cadrul intrevederii, cei doi au discutat despre necesitatea consolidarii ordinii internationale bazate pe norme, cu ONU in rol central, consecințele…