- Compania de jocuri online Kindred Group, care deține operatorul de pariuri sportive Unibet, și-a schimbat patronul, dupa ce oficialii au recunoscut ca au primit o oferta de preluare in numerar de la grupul francez La Francese des Jeux (FDJ), Loteria Franceza. Oferta a fost data publicitații luni, inainte…

- Liki24, marketplace-ul ucrainean de produse pentru sanatate, care și-a transformat biroul din Romania intr-un hub de expansiune pentru piețele UE, are in plan lansarea mai multor servicii in 2024, extinderea in alte țari, dar și atragerea unor noi investiții. Anton Avrynskyi, CEO Liki24, a vorbit…

- Doar ca atunci cand alegem sa ne expunem online, toate aceste informații pot fi la indemana oricui, sporind șansele riscului de furt din locuințe. Ceea ce postam online poate fi interpretat și ca o invitație deschisa pentru hoți, facandu-ne mai vulnerabili. Insa, din pacate, adevarul e ca vorbim prea…

- RetuRO, administratorul Sistemului Garanție-Returnare din Romania, anunța lansarea magazinului online de unde comercianții pot procura accesoriile necesare organizarii punctelor de colectare a ambalajelor marcate cu logo-ul SGR (saci de colectare, sigilii pentru sacii de colectare etc). E-shop-ul este…

- Lansarea oficiala a aplicației RODPA1 in cadrul proiectului „Eficientizarea activitații CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucratorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din Romania.”Miercuri, 29 noiembrie 2023, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a organizat, la Hotel…

- Puțini știu ca Henry Ford, intemeietorul industriei auto americane și mondiale, a deschis prima fabrica in Romania in anii '30. Astazi, cladirea abandonata in paragina se pregatește sa renasca intr-o investiție de regenerare urbana finanțata integral din bani privați. Istoria Halei Ford iși are inceputurile…

- Peste doar cateva zile incepe cea de-a doua ediție a summit-ului muzical Classical ME, un eveniment complex și unic in Romania, care iși propune sa adune cei mai importanți reprezentanți ai muzicii clasice din țara și din strainatate Acesta se va desfașura intre 4-6 noiembrie, la Timisoara Convention…