Stiri pe aceeasi tema

- In mod neașteptat si stanjenitor pentru familiile cu copii, Guvernul PNL refuza sa puna in aplicare legea votata in Parlament la sfarșitul anului trecut privind dublarea alocațiilor copiilor, ce ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Consider ca parinții celor 128.000 de copii din…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, ca ia in calcul prorogarea termenului la care vor fi dublate alocațiile pentru luna iulie. ”Noi suntem puși intr-o situatie in care, si daca am vrea, nu am putea majora…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca în acest moment nu are de gând sa refuze promulgarea legii privind dublarea alocației pentru copii, însa aceasta se afla înca în analiza. „Proiectul de lege a ajuns la mine si are termen de promulgare 18 ianuarie.…

- Este haos total in Guvern, chiar in ziua in care echipa lui Ludovic Orban iși angajeaza raspunderea pentru adoptarea legii bugetului pe 2020! Reunit in ședința comuna, plenul Parlamentului a luat o pauza, la scurt timp dupa incepere ședinței dintr-un motiv halucinant! Legea bugetului nu a ajuns in…

- Guvernul liberal condus de Ludovic Orban va trece luni, 23 decembrie 2019, prin Parlamentul Romaniei, Legea bugetului de stat pentru anul 2020, prin asumarea raspunderii. Despre aceasta decizie fara precedent, dar și despre cele mai importante schimbari pe care le va aduce 2020 pentru oameni și pentru…

- PNL contesta faptul ca dublarea alocațiilor a fost discutata doar la Camera Deputaților, forul decizional, nu și la Senat, care a fost prima Camera sesizata. De asemenea, sesizarea va include faptul ca nu a existat un punct de vedere al Guvernului și nici o evaluare a impactului bugetar. ALOCATIILE…

- Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, a plecat, in aceasta dimineața spre București unde va participa la o intalnire cu premierul Ludovic Orban, impreuna cu ceilalți primari din conducerea Asociației Municipiilor. Primarul Necula spune ca Guvernul trebuie sa asigure finanțarea care se cuvine pentru…