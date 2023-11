Stiri pe aceeasi tema

- Este o dubla sarbatoare in familia Elenei Merișoreanu! Artista iși sarbatorește ziua de naștere, iar tot astazi a implinit 50 de ani de casnicie cu soțul ei, Viorel Croitoru. Iata cum a fost surprinsa cantareața de muzica populara in aceasta zi speciala!

- Dan Negru este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea televiziunii romanești, dar fanii sai nu tiu prea multe date personale. De exemplu, puțini sunt cei care știu cați copii are Dan Negru. In acest articol, vom dezvalui detalii despre familia sa și numarul de copii pe care ii are. Cați copii…

- Este un moment special in viața Larisei Udila. Alexandru Ogica, soțul vedetei, iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 27 de ani, insa cei doi mai au parte de o aniversare, asta pentru ca implinesc 9 ani de cand formeaza un cuplu. Cei doi și-au ales o destinație de vis pentru…

- Un roman care are și cetatenie israeliana se numara printre cei 210 oameni luați ostatici de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza, a anunțat sambata seara Ministerul Afacerilor Externe. Familia lui nu știe nimic de el sau despre situația in care se afla, insa spera ca este in viața, a marturisit soția…

- Astazi este sarbatoare mare in familia Andrei Maruța! Sora mijlocie a artistei iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce mesaj i-a transmis cantareața noastra celei alaturi de care a copilarit!

- Cristina și Denis Ștefan se pot declara doi parinți fericiți din toate punctele de vedere. Cei doi radiaza de bucurie in preajma micuțelor lor, asta mai ales de cand au crescut și pot face numeroase activitați cu ele. Astazi a fost ziua de naștere chiar a mezinei din familia indragitului actor. Dominique…

- Mihai Petre și soția sa, Elwira sunt in culmea fericirii. Cei doi formeaza o familie fericita și sunt un exemplu pentru cele doua fiice ale lor. Astazi, Ariana implinește 5 ani, iar soții i-au facut mai multe urari micuței.

- Dubla sarbatoare in familia Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare de la Acces Direct iși aniverseaza soțul, dar și fiul, pe micuțul Vladimir, de Sfantul Alexandru. Prezentatoarea TV a postat o imagine pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj plin de iubire.