Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 72 de ani, rezident in Franța, a fost arestat dupa ce anchetatorii francezi au descoperit ca si-ar fi omorat fiica si sotia in urma cu 28 de ani. Dubla crima in care Michele Marinescu, in varsta de 43 de ani, si fiica sa Christine, in varsta de 13 ani, și-au pierdut viața in casa…

- Cu ajutorul noilor tehnici de analiza genetica a fost rezolvat un caz de dublu omor care s-a petrecut in Franța in 1993 și in care a fost implicat un roman. Suspectul, Marian Marinescu, iși construise un alibi din faptul ca, la momentul crimelor, era in Romania, informeaza Digi 24 , care citeaza presa…

- Doi barbați de origine kurda, in varsta de 27 de ani, au fost arestați in cazul șoferului de TIR roman ucis cu sabia , pe 16 mai, in Franța. Parchetul din Amiens a anunțat marți dimineața ca i-a arestat pe cei doi barbați, presupuși autori ai crimei de pe autostrada A28. Sunt de origine kurda irakiana.…

- Presupușii criminali ai lui Mihai Spatarul, tanarul șofer de TIR injunghiat intr-o parcare din Franța, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia sunt acuzați ca ar fi vrut sa il jefuiasca pe camionagiu, ajungand sa il omoare pe loc din cauza ranilor prin injunghiere.

- Un sofer roman de camion a fost injunghiat mortal, duminica, de un atacator necunoscut intr-o parcare de pe o autostrada din Franta. Scena tragica s-a petrecut chiar sub ochii sotiei sale. Procuratura din Amies a anuntat, luni, deschiderea unei anchete.

- Dramatica intamplare a avut loc duminica in localitatea argeseana Mihaesti. Femeia a fost gasita de politisti in curtea bisericii, cu gatul taiat. Baiatul avea capul zdrobit, probabil in urma lovirii de mai multe ori de asfalt.

- Un incident socant a avut loc duminica, in curtea unei biserici din judetul Arges. Un barbat si-a ucis atat sotia, cat si pe fiul acesteia, un adolescent de 15 ani. „Erau concubini. Copilul era dintr-o relație anterioara, nu era fiul lui. Nu exista ordin de protecție. Din primele date, nu…

- Un barbat și-a omorat, duminica, soția și copilul in varsta de 15 ani in curtea unei biserici din judetul Arges. Tragedia s-a petrecut in satul Draghici, unde un baiat și mama acestuia au fost gasiți morți. Cei doi au fost descoperiți fara suflare in curtea bisericii. IPJ Argeș a fost sesizat despre…