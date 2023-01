Dubai renunță la taxa de 30% pe alcool. Încearcă să stimuleze turismul Dubaiul a eliminat taxa de 30% pe alcool, intr-o incercare aparenta de a stimula turismul, noteaza BBC. De asemenea, nu va mai percepe taxa pentru licențele personale ce era obligatorie pentru turiștii care cumparau bauturi alcoolice Dubai a relaxat legile de ceva timp, permițand vanzarea de alcool pe timpul zilei, in timpul Ramadanului și aproband livrarea la domiciliu in timpul pandemiei. Se crede ca aceasta ultima masura este o incercare de a face orașul mai atractiv pentru straini, in fața concurenței din partea vecinilor. Cele doua companii care distribuie alcool in Dubai, Maritime and Mercantile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

