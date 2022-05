Stiri pe aceeasi tema

- Primarie orașului Cugir anunța ca incepand de maine, 12 aprilie 2022, se inchide centrul de vaccinare anti Covid-19, care funcționa in foaierul Centrului Cultural. Persoanele programate pentru vaccinare dupa data menționata mai sus sunt direcționate catre centrul de vaccinare de la din sala de sport…

- 11-15 aprilie: „Azi donezi, maine salvezi”, campanie de donare de sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba O noua campanie de donare marca „Doneaza Sange, fii erou!” incepe luni, 11 aprilie, la Alba Iulia. Cetațenii sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, pe b-dul Revoluției 1989…

- Incepand cu data de 1 aprilie 2022, Directia de Sanatate Publica Dambovita a decis sa suspende activitatea centrelor de vaccinare din cadrul Spitalului Municipal Moreni, Spitalului Orasenesc Gaesti, Spitalului Orasenesc Post-ul DSP suspenda activitatea centrelor de vaccinare din cadrul spitalelor…

- Centrul de vaccinare drive through iși suspenda activitatea incepand de duminica, 20 martie 2022, deoarece platoul Salii Sporturilor „Horia Demian” intra in modernizare, anunța Prefectura Cluj.Incepand cu data de 23 martie 2022 la nivelul județului Cluj vor funcționa 3 centre de vaccinare, restul centrelor…

- Majoritatea centrelor de vaccinare din judetul Vrancea isi inceteaza activitatea incepand de marti, singurul care ramane deschis fiind cel al Salii de Sport Suraia cu echipele fixe si mobile aferente, vaccinarea populatiei continuand si in cabinetele medicilor de familie, a informat Directia de Sanatate…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a comunicat ca in data de 2 martie, doar 94 de persoane au fost vaccinate la nivelul județului impotriva SARS-CoV-2: 15 cu prima doza, 41 cu doza a II-a și 38 cu doza a III-a. Cele mai multe doze au fost administrate la „Iulius Mall” și in sala de sport […] The post…

- Directia de Sanatate Publica a inceput sa reduca activitatea din centrele de vaccinare. „Rata de prezentare a cetatenilor la centrele de vaccinare scade de la o zi la alta. Numarul iesenilor care se prezinta in centre este din ce in ce mai mic. In functie de aceasta adresabilitate, noi revizuim programul…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a anuntat, joi, ca incepand cu 1 martie se inchid trei centre de vaccinare din judet, deoarece ”se constata o scadere constanta a actiunii de vaccinare, mai ales in unele centre de vaccinare”. Potrivit DSP Suceava, in urma analizei activitatii acestora, institutia…