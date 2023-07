Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de gospodarii au fost inundate si 42 de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, in urma inundatiilor cauzate de aversele torentiale care au produs viituri puternice in satele Risculita, Risca si Baldovin din comuna Baia de Cris, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Codul portocaliu de vijelie și-a facut simțita prezența in noaptea de vineri spre sambata, in vestul țarii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale. Astfel, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru: degajarea unui copac cazut pe șosea, in municipiul Arad, Bulevardul Dragalina;…

- „Trendul saptamanii” se pastreaza și duminica, astfel ca meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale in 15 județe, fiind asteptate cantitati importante de precipitatii, inclusiv peste 60 l/mp. Codul portocaliu dureaza duminica, intre orele 12:00 – 21:00. Acest cod vizeaza județele Salaj,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”. Sunt vizate zone din județul Hunedoara, mai exact localitațile Vața de Jos, Baia de Criș,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…