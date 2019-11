Drumul unilateral al Turciei zdruncină NATO. Kremlinul exultă Turcia se razvratește in NATO. Refuza sasemneze acordul pentru apararea colectiva a Poloniei, Letoniei, Lituaniei sauEstoniei fața de agresiunea Rusiei și cere imperios sprijinul Alianței, pentruofensiva din nord-estul Siriei asupra combatanților kurzi din Unitațile deProtecție a Poporului (YPG). E vorba de milițiile care au ajutat Occidentul inlupta impotriva Statului Islamic (ISIS), pentru care Ankara solicita incadrareala categoria ”organizație terorista”, care ii amenința integritateateritoriala. Intre timp, turcii joaca pe fața cazacioccu sistemul de rachete antiaeriene S-400, cumparate la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

