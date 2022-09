Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE COD PORTOCALIU de vreme rea in localitați din Alba: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina. ZONELE VIZATE Meteorologii au emis sambata dupa-amiaza avertizari imediate Cod Portocaliu, valabile in mai multe localitați din județul Alba. UPDATE 1: Intre orele 16:45 – 17:45 sunt vizate…

- Premierul Nicolae Ciuca ajunge joi in județul Alba. Vizita de lucru, in Munții Apuseni. PROGRAM Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, va efectua joi, 28 iulie, o vizita de lucru in județul Alba. Acesta va ajunge la Cuprumin, Abrud, Campeni și Casa Memoriala Avram Iancu. Premierul va avea o intalnire…

- FOTO: INCENDIU de padure și vegetație langa Albac. Intervin pompieri, personal silvic și voluntari Pompierii din Campeni intervin luni seara pentru stingerea unui incendiu de padure și vegetație pe un versant de langa Albac, in zona localitații Baraști. Potrivit ISU Alba, este vorba despre un incendiu…

- Actualul plan iși pierde valabilitatea in 2023, acest lucru in cazul in care nu va fi o noua decizie a guvernului care sa permita autoritaților locale sa inițieze o noua prelungire. Amintim ca PUG-ul Iașului a fost aprobat in 1999, iar una dintre principalele probleme este ca exista numeroase zone,…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in ALBA. Ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina. Zonele vizate Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de furtuni valabila sambata, intre orele 12:20 și 13:30, in mai multe zone din județul Alba. Potrivit ANM, sunt vizate zona de munte de peste…

- Șoferi din Alba, cu dosare penale. Unul dintre ei avea alcoolemie de 1,5 la mie, la volan Doi șoferi din Alba s-au ales cu dosare penale, marți, dupa ce au fost opriți in trafic de polițiști. Unul dintre conducatorii auto avea alcoolemie de 1,5. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 23.30, polițiștii…

- Avertizare Cod Portocaliu de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina, in Alba. Localitațile vizate Meteorologii au emis vineri dupa-amiaza o avertizare Cod Portocaliu de furtuni valabila in mai multe zone din județul Alba, pana la ora 14:30. Potrivit ANM, este vizata zona de munte de peste…

- Atenționare Cod Galben de inundații in Alba și alte zece județe din țara, pana marți noaptea. Raurile și fenomenele vizate Hidrologii au emis o atenționare Cod galben de inundatii pentru rauri din Alba și alte 10 de județe, valabila pana marți, 14 iunie, ora 24. INHGA atentioneaza in legatura cu posibile…