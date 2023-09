Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri, 9 septembrie 2023, hotararea prin care se aproba trecerea drumului forestier ce leaga DN 67C – Transalpina de zona turistica Luncile Prigoanei - Poarta Raiului, unde se afla un domeniu schiabil din Alba preferat de Klaus Iohannis.

- Cooperarea in domeniul climei si al tranzitiei energetice consolideaza Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, dupa intrevederea cu reprezentantul special al Presedintelui Statelor Unite ale Americii pentru Clima, John Kerry.

- Ministerul Justitiei a initiat si pus in dezbatere, in urma cu mai bine de o luna, Proiectul de hotarare a Guvernului privind transmiterea unor terenuri de la Penitenciarul Craiova Pelendava in domeniul public al Judetului Dolj. ”Scopul trecerii terenurilor este realizarea lucrarii de utilitate publica…

- Valabil de la : 12-07-2023 ora 13:45 pana la : 12-07-2023 ora 15:00 In zona : Județul Alba: Cugir, Sebeș, Sasciori, Pianu, Șibot, Saliștea, Garbova, Calnic, Ceru-Bacainți; Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localitaților: Cugir, Sasciori, Șugag, Pianu, Garbova; Județul Sibiu:…

- Ministerul Educației a centralizat rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2023. In județul Alba rata de promovare este de 79,09% Rata de promovare (inainte de contestații) inregistrata de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat in sesiunea…