„Drumul groazei” din România are pagină de Facebook "Ia fain, frumos, lopata si scoate pamantul de acolo. Ba, oameni buni, nu va bateti joc, ca ne rupem noi masinile! Cum platesc eu taxe, platesti si tu! Stiu ca nu esti tu de vina, stiu ca nu sunt nici astia, sefii vostri care-s de vina!" Muncitorii au venit, au evaluat situația și au trecut la treaba. In loc de criblura și emulsie pe baza de bitum, oamenii au luat lopețile și au umplut gropile cu pamant strans de pe marginea drumului. "- Scrie undeva, aveti o fisa in care ii trasata sarcina sa iei pamant de pe margine, sa bagi in groapa?! - Dar daca cu asa ceva ne trimite! - N-are cum, pai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

