Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu, trei ani de birocrație Drumul Expres Craiova – Targu Jiu a intrat in al treilea an de licitații și semnari de contracte. Birocrația a facut ca procedurile sa treneze și sa nu se mai ajunga in situația de a avea disponibil macar proiectul. De precizat ca in luna iunie 2019 au fost depuse trei oferte pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic, potrivit unui anunț al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Mai multe firme s-au aratat interesate de contractul care vizeaza elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru Drumul Expres Craiova – Targu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Iovanovici Șoșoaca a declarat, la Antena 3, ca i s-a atras atenția sa aiba grija in Parlament, sa se fereasca pentru a nu fi otravita. "Am ajuns sa ma uit sub scaun, sa nu fiu otravita, așa cum a pațit Doina Pana. mi s-a atras atenția sa nu mananc de acolo, sa nu beau apa de acolo,…

- Incep lucrarile la cea mai mare aducțiune de apa finanțata din fonduri europene, firul II Isvarna – Craiova. Este vorba de proiectul privind reabilitarea tronsonului VI din conducta de aducțiune Isvarna – Craiova, Firul II, parte a Masterplanului de apa si apa uzata al judetului Dolj in valoare de 445…

- Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia nu și-au efectuat concediul de odihna anul trecut sau l-au efectuat parțial. Motivul principal este legat de pandemia de coronavirus. In ciuda faptului ca societatea a acordat inclusiv vouchere de vacanța, nu toți minerii și energeticienii au fost convinși…

- ”Comisia de reglementare a energiei si apei din Bulgaria a aprobat tranzactia prin care Eurohold Bulgaria achizitioneaza filialele companiei CEZ Group din Bulgaria. Astfel, Eurohold a obtinut toate aprobarile necesare din partea autoritatilor bulgare pentru a realiza achizitia. Acordul fusese aprobat…

- Licitația pentru execuția centurii Comarnic „nu mai poate continua” Foto: Arhiva. Ministerul Transporturilor va anula licitația pentru proiectarea și construirea Centurii cu profil de Autostrada a orașului Comarnic, parte din viitoarea Autostrada de pe Valea Prahovei. Licitația pentru…

- Italienii de la Todini Costruzioni Generali S.p.A au fost desemnati castigatori ai procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect proiectarea si executia drumului de legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- CNAIR a anunțat caștigatorul licitației pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție necesare construcției drumului expres Craiova – Targu Jiu. Rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de…

- CNAIR anunța desemnarea caștigatorului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție necesare construcției drumului expres Craiova - Targu Jiu, potrivit Mediafax. Rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate…