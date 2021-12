Drumul de mare viteză Craiova – Lugoj a intrat în linie dreaptă Dupa 11 luni de la inițierea demersurilor de catre parlamentarii liberali din regiunea Olteniei și de Sud-Vest a Romaniei pentru includerea in Bugetul de stat pe anul acesta a finanțarii studiului de fezabilitate al drumului de mare viteza Craiova – Lugoj, a fost declarat caștigatorul licitației pentru elaborarea acestei documentații. Deputatul Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj, vorbește, intr-un interviu, despre importanța strategica a acestui drum in dezvoltarea regiunii noastre. Reporter: Dupa aproape un an, studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteza Craiova-Lugoj a intrat in linie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

