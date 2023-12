Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție efectueaza urmarirea penala intr-o cauza penala, inceputa in baza art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal, ce vizeaza pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre trimiterea in instanța de judecata a cauzei penale in privința deputatului Alexandr Nesterovschi, invinuit de corupere pasiva in proporții deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat și pregatirea finanțarii partidelor politice, din surse interzise…

- Judecatoria Chișinau sediul Centru a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile unui fost Președinte al Federației de Baschet din Republica Moldova (FBRM), invinuit de savirșirea infracțiunii de escrocherie. Cauza penala a fost pornita…

- I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) informeaza ca, in urma intemperiilor de ieri, ramin inca blocate anumite trasee, noteaza Noi.md. Potrivit ASD, circulația extrem de dificila sau ramin blocate urmatoiarele sectoare de drum: -sectorul Cahul, R34.3 M3 – Slobozia Mare; -sectorul Anenii Noi,…

- Ninge și viscolește mult in zona de centru și sud a țarii. Potrivit ministrului infrastructurii, Andrei Spinu, situația se agraveaza cu fiecare ora. “Indiferent de efortul drumarilor circulația pe drumuri devine din ce in ce mai complicata. Va indemnam sa evitați ieșirile pe drumuri pe cat de mult e…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre expedierea in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire in privința deputatei Irina Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Girleanu, un consilier raional al Consiliului raional Ocnița, fiindu-le incriminata infracțiunea de acceptare…

- La 03 noiembrie 2023, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile șefului sectorului de exploatare gaz Buiucani din cadrul SRL ,,Chișinau-Gaz”, invinuit de savirșirea infracțiunii de luare de mita,…

- La 23 octombrie 2023, Judecatoria Chișinau, sediul Central a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile unui judecator, invinuit de savirșirea infracțiunii de corupere pasiva. Cauza penala respectiva a fost pornita in luna ianuarie 2015,…