Stiri pe aceeasi tema

- Accident la vanatoare nu departe de Timișoara. Un barbat din județul Timiș a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare, in comuna Brestovat. Acesta... The post Accident la vanatoare in vestul țarii. Un barbat a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital appeared first on Special Arad ·…

- *Accident rutier in localitatea Stanești* La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 643 B, in localitatea…

- Inaltpreasfintitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a ajuns de urgenta la Iasi, la Institutul de Boli Cardiovasculare.Din primele informatii, elicopterul SMURD a intervenit pentru inaltul ierarh care a avut nevoie de ingrijiri de specialitate.IPS Calinic s a nascut pe 18 noiembrie 1957…

- Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde (31 de ani), numarul 2 mondial in ultimele doua ierni, s-a accidentat grav in timpul coborarii de la Cupa Mondiala de la Wengen, in Elvetia. Dublu castigator in statiunea elvetiana anul trecut, Kilde a cazut dupa mai bine de doua minute de efort la finalul…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a primit arsuri in timpul utilizarii necorespunzatoare a unei butelii conectate la un aragaz. Cazul a fost inregistrat in seara zilei de 2 ianuarie 2024 intr-o casa de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Un barbat de 56 de ani, din Potlogi, a ajuns la spital, dupa ce a cazut de pe bicicleta, miercuri seara. Se pare ca omul era beat mort și s-a dezechilibrat in timpul mersului. Accidentul a avut loc pe drumul județean 401 A, pe raza localitații Potlogi. Interesant e faptul ca, accidentul a fost declarat…

- La data de 8 decembrie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca in localitatea Olanu, pe DJ 678, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi avut…