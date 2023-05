Drumarii se luptă cu nămeți de aproape 6 metri, pe Transfăgărășan. Când ar putea fi deschisă șoseaua VIDEO Deși mai este aproape o saptamana pana la sosirea verii calendaristice, iarna nu se da dusa de pe crestele munților. Lucratorii de la drumuri se lupta cu nameți de peste 5 metri inalțime, pe Transfagarașan. Cei de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov spun ca spera ca șoseaua sa fie deschisa publicului pana la jumatatea lunii viitoare. „Continua deszapezirea Transfagarașanului In zona in care intervin utilajele in acest moment grosimea zapezii de pe carosabil depașește 5 metri. Vremea este in continuare este foarte rece in inima munților #Fagaraș dar, cu toate acestea, lucrarile avanseaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

