Stiri pe aceeasi tema

- Se efectueaza lucrari intense pe DJ 186 Valea Izei și in orașul Dragomirești. Pe langa aceaste lucrari se muncește și la podul de peste raul Iza. Primarul din Dragomirești, Vasile Țiplea spune ca se lucreaza pe intreg tronsonul cuprins intre granița de hotar cu comuna Bogdan Voda și orașul Saliștea…

- “Circulația pe autostrada #A1 la km 459+500 Balinț, sensul Lugoj - Timișoara, se desfașoara momentan doar pe banda a 2-a, banda 1 și banda de urgența fiind inchise in urma unui accident in care au fost implicate un autotren și o camioneta. Se ... The post Accident pe autostrada, in Timiș. Un camion…

- „Dupa 6 ani de tergiversari, bâlbe, minciuni și fuga de responsabilitate, CNAIR decide sa faca fix ceea ce am cerut noi și specialiștii în tot acest timp: construirea celebrelor tuneluri «pentru urși» de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva, impuse de acordul de mediu…

- Autoritațile locale anunța ca au inceput lucrarile de modernizare a DN1 C – strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 – zona Competrol) – intersecție strada Ion Pop Reteganu – pod Someș – strada Libertații – strada Bistriței pana la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej. Circulația in zona este…

- Ferrari LaFerrari este o super masina care a aparut acum sapte ani, dar inca este una dintre cele mai dorite de pe planeta. Este si primul Ferrari hibrid din istorie, dar si, pana de curand , cel mai puternic model de serie al marcii.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, un ansamblu auto a lovit balizele despartitoare ale sensurilor de circulatie, pe un tronson unde se efectueaza lucrari la carosabil iar traficul se desfasoara pe cate o banda pentru…

- Circulația se desfașoara restricționat, luni, pe Autostrada A 1 București – Pitești și Sibiu – Deva, unde se fac lucrari de inlocuire a parapetului median. Polițiștii recomanda șoferilor sa circule cu viteza adaptata.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- O mașina a luat foc la ieșirea de pe autostrada Turda - Sebeș, in zona Turda, direcția dinspre Aiud. Circulația este blocata! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!