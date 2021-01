Drum județean din Suceava, blocat în urma unei glume proaste de indivizi necunoscuți, care au pus balize pe mijlocul șoselei Șoferii aflați pe drumul județean care leaga localitatea Costana de Parhauți, județul Suceava, au fost opriți din cauza unei semnalizari bizare, cu balize dispuse de-a curmezișul șoselei și un semn de circulație care indica ca este drum cu prioritate pe un singur sens. ”A facut cineva o gluma proasta”, a transmis, pentru Monitorul de Suceava, vicepreședintele Consiliului Județean.Polițiștii incearca acum sa dea de urmele autorilor incidentului de vineri, 15 ianuarie. Se verifica daca in zona sunt camere de supraveghere care ar fi putut surprinde imagini cu faptași și cauta posibili martori.Vineri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

