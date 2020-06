Stiri pe aceeasi tema

- Intervențiile pentru inlaturarea efectelor negative, urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice inregistrate in data de 24.06 și din noaptea de 24.06 spre 25.06.2020, continua și in aceasta zi. 42 de pompieri militari intervin in localitațile Bațalar, Streisangeorgiu, Aurel Vlaicu…

- Un drum județean care face legatura intre localitațile Streisangeorgiu și Bațalar este impracticabil, iar 40 de gospodarii din Bațalar, Streisangeorgiu, Aurel Vlaicu și Rau Mic sunt inundate, ca urmare a ploilor din ultimele zile. Pompierii intervin pentru evacuarea apei.

- 103 pompieri militari cu 47 de mijloace de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din beciurile, anexele și casele populației aflate in zonele afectate de fenomenele meteo. Drumul județean 668 a fost blocat in dreptul localitații Streisangeorgiu pentru formarea unui canal de scurgere.…

- Aversele de astazi au provocat noi inundații in Banat. Astfel, opt strazi din Oravița, dar și mai multe gospodarii din Ciclova Mintana și Ciclova Romana au fost acoperite de ape. „In urma ploilor abundente s-au format scurgeri pe versanți, care au inundat opt strazi in orașul Oravița și trei strazi…

- Efectivele ISU Hunedoara sunt in alerta maxima in urma codului rosu hidrologic cu incidenta in zona raurilor Mures si Strei si a afluentilor acestora. „Scurgerile importante pe versanti si viiturile rapide pe raurile mici generate de ploile abundente si insistente au produs inundatii in 24 de localitati,…

- Efectivele I.S.U. Hunedoara sunt in alerta maxima in urma codului rosu hidrologic cu incidenta in zona raurilor Mures si Strei si a afluentilor acestora. Scurgerile importante pe versanti si viiturile rapide pe raurile mici generate de ploile abundente si insistente au produs inundatii in…

- O furtuna mai scurta de jumatate de ora a fost suficienta pentru a transforma unele zone din Botoșani in lacuri de acumulare. Probleme au aparut in aceleași intersecții cunoscute de toți botoșanenii, fara ca SC Nova Apaserv SA, operatorul rețelei, sa fi rezolvat vreodata problema.

- Conducerea Teatrului din Petroșani ar dori sa intre in subordinea Ministerului Culturii The post S-AU SATURAT DE LIPSA DE SPRIJIN A CONSILIULUI JUDEȚEAN appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .