Dupa mai mult de 30 de ani in care zona a fost izolata de restul țarii din cauza lipsei legaturilor rutiere de transport rapid, consiliile județene din sud-est incearca sa preia un rol mai important in construcțiile de drumuri din regiune care sa faca legatura cu Autostrada A2 și vestul țarii, devenind parteneri cu Ministerul Transporturilor și CNAIR in coordonarea acestor proiecte. La Ministerul Transporturilor, a fost semnat, in prezența ministrului Sorin Grindeanu, un protocol de colaborare intre CNAIR și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara inființata de Consiliile județene din Galați,…