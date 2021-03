Stiri pe aceeasi tema

- Mogulul aerului, Dorin Ivașcu e transpartinic. Crescut și cu o cariera de succes in comunism, știe exact cum sa-i unga și pe neocomuniștii de la USR-PLUS. Vrea neaparat aeroport internațional la Tuzla așa ca a batut recent și la ușa ministrului Drula pentru a-i aproba prin HG deschiderea unui punct…

- Ieri a fost publicat pe pagina oficiala de internet a Ministerului Transporturilor si Infrasctructurii Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal de frontiera pe Aeroportul Tuzla si pentru completarea Normelor metodologice…

- „Eu voi respecta decizia luata la nivelul coaliției. Nu s-a luat o decizie in coaliție fața de acest subiect. Deocamdata este o decizie luata la nivel guvernamental”, a declarat Ludovic Orban, luni.Intrebat daca in Camera Deputaților, for decizional, este posibil sa se accepte varianta propusa de deputatul…

- Ludovic Orban și Florin Roman, liderul deputaților PNL, au depus un amendament la “Ordonanța austeritații” data de Florin Cițu, prin care acorda 24 de calatorii gratuite studenților. Liderii PNL au declarat, vineri, ca prevederile Ordonanței austeritații, referitoare la anularea gratuitații transportului…

- Victor Ponta, Dacian Cioloș, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dancila, Ludovic Orban și Florin Cițu. Șapte premieri care sunt legați, in ultimii aproape 8 ani de un singur om. Intangibil, imuabil și imbatabil. Este omul care, daca ne luam dupa diverse surse parlamentare și guvernamentale, ține…

- Daca exista suficient de multe argumente care demonstreaza ca PNL nu indeplineste multe conditii pentru a fi considerat un partid mare, nu este mai putin adevarat ca si PSD poate fi retrogradat. Distanta uriasa de la rezultatele alegerilor parlamentare din 2016 la cele din anul 2020 plaseaza PSD in…

- Va avea Romania parte de un prim ministru neguraliv, sobru, care nu vorbeste numai de dragul de a vorbi? Cati prim ministri am avut in 30 de ani? Petre Roman, Theodor Stolojan, NicolaeVacaroiu, Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugur Isarescu, Adrian Nastase, Calin Popescu Tariceanu, Emil Boc, Mihai Razvan…

- La ieșirea de la negocierile de sambata seara, Ludovic Orban a declarat ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN), „intru totul” si ca este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre tensiunile…