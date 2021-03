Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a afirmat ca nu s-a ajuns la un acord cu sindicalistii de la Metrorex in urma discutiilor de la Prefectura Bucuresti. Citește și: S-ar pregati debarcarea lui Vlad Voiculescu! USR-PLUS i-ar fi gasit deja inlocuitor "Ceea ce au prezentat ca un…

- “Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand cu ora 22:00, circulatia trenurilor de metrou va fi reluata in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele. Dorim pe aceasta cale sa prezentam inca o data scuze bucurestenilor…

- Ministerul Transporturilor a publicat luni sinteza raportului Corpului de control in urma verificarilor la Metrorex. Potrivit documentului, in anul 2020, toti angajatii companiei au primit spor de metrou, ceea ce a fost o masura abuziva, intrucat acest spor de metrou trebuia sa se acorde (in cuantum…

- Salariile de la Metrorex nu pot ramane la nivelul actual decat daca regia care administreaza metroul bucureștean iși reduce numarul de angajați. Este concluzia la care au ajuns inspectorii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor. In plus, raportul Corpului de Control spune ca sporul „de tunel”,…

- Corpul de Control a finalizat raportul Metrorex, iar lista de probleme, deficiente si abuzuri descoperita este lunga, documentul semnaland printre altele ca nivelul crescut al salariilor nu poate fi mentinut decat daca Metrorex isi reduce personalul, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acuza Metrorex de iresponsabilitate și lipsa de solidaritate. El critica faptul ca salariile angajaților de la metrou au crescut in 2020 cu 18%, in condițiile in care angajații din privat au strans cureaua, din cauza pandemiei. Apare o noua LEGE. Mii de romani…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, sustine ca sindicatul Metrorex si-a negociat singur cresterea contractului colectiv de munca cu 18%, dupa ce 10 din 15 membri din comisia de negociere erau membri de sindicat, potrivit concluziilor preliminare are anchetei Corpului de Control. La o saptamana…

- ”Unii dintre bogatii tranzitiei au acaparat si subjugat pentru ei si interesele lor companiile statului, cum este cazul si liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex. Vreau sa le transmit celor de la sindicat ca metroul nu a fost construit pentru ei si bunastarea lor si a “famigliilor” lor, ci pentru…