- Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica o ședința cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvaluit ca inainte de intalnire a vizitat un centru pentru batrani din capitala. Dupa vizita, premierul parea vizibil marcat de ceea ce a vazut și auzit, iar apoi a avut un discurs de o duritate fara precedent.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut un discurs extrem de dur in cazul ”azilelor groazei” și a spus ca toți cei implicați vor plati extrem de rapid. Ciolacu i-a numit ”ticaloși dezumanizați” și a spus ca nu și-a putut imagina vreodata ca așa ceva este posibil in Romania. „Nu am nicio mila pentru ticalosii…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a reacționat pe pagina sa de Facebook, in scandalul “azilele groazei”. „Am fost toti cutremurati de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un atac la demnitatea umana. Evident, toti cei vinovati trebuie pedepsiti. Mult mai important, cred eu, este ca noi toti sa constientizam,…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj legat de "azilele groazei" in care sustine ca este important "ca noi toți sa conștientizam, in urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu"."Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, sustine ca nu profesorii pun in pericol desfasurarea examenelor nationale, ci Guvernul, care prin atitudinea sa, a dus la radicalizarea protestului. El subliniaza ca Guvernul ar fi trebuit din prima sa…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța vineri, 26 mai, decizia legata de o eventuala amanare a rotativei guvernamentale din cauza grevei profesorilor. Șeful Executivului a precizat joi, la Cluj-Napoca, ca decizia va fi luata dupa discuții cu partenerii de coaliție, la o zi dupa ce anunțase ca vineri iși va…

