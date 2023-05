Catalin Drula afirma, in replica la declarațiile lui Sorin Grindeanu ca, dupa un an și jumatate de mandat al acestuia, proiectul Autostrazii Plo i ești-Brașov este blocat. Proiectul Autostrazii Ploiești-Brașov este blocat la doar 5% dupa un an și jumatate de mandat al ministrului Sorin Grindeanu , acuza liderul USR, fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula. Contractul pentru proiectarea la cheie (studiu de fezabilitate, proiect tehnic) a fost semnat la inceputul anului 2021 cu Consitrans și are termen de 30 de luni pentru Studiul de Fezabilitate și 6 luni pentru Proiect Tehnic, deci in…