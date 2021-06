Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a discutat, joi, cu presedintele Ford Romania, Josephine Payne, despre lansarea productiei unui nou model Ford la Craiova pana in 2023, initial cu motorizari pe benzina si diesel, iar din 2024 cu motor electric, dar si despre proiecte propuse in PNRR in domeniul…

- Cei cinci președinți de Consilii Județene din regiunea Olteniei au semnat o scrisoare prin intermediul careia arata ca aceasta regiune a fost exclusa de pe lista proiectelor finanțate prin Programul Național de Reziliența și Redresare. ”Oltenia risca sa ramana izolata de Europa din cauza lipsei…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, i-a transmis raspunsul deputatului PNL de Suceava, Angelica Fador, care ii adresase o intrebare cu privire la programul de lucrari pe drumurile nationale din judet si la fondurile alocate in acest an. De asemenea, Angelica Fador l-a intrebat pe ministrul ...

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, susține ca Romania ar putea cheltui sume uriașe in urmatorii ani pentru realizarea de investiții in infrastructura feroviara și rutiera. Este vorba despre fonduri europene, bani de la bugetul național și sumele incluse in PNRR, conform mediafax. Declarațiile…

- Ministrul Catalin Drula a postat, vineri, pe Facebook, stadiul fiecarei lucrari rutiere din zona București Ilfov, anunțand, astfel, ca pe Autostrada 0, al doilea inel de centura al Capitalei, vor incepe curand lucrarile, deoarece a fost desemnat caștigatorul. Autostrada 0 va avea o lungime de circa…

- Contractul de proiectare si executie pentru sectorul de autostrada de centura a Bucurestiului (A0) dintre Dragomiresti si Corbeanca are un castigator desemnat, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. "Avem castigator desemnat pentru A0 Nord lot 1, un sector de 17,5…

- Stadiul fizic al lucrarilor la Tronsonul 2 din Drumul Expres Craiova – Pitesti este de 75% si sunt toate sansele ca acest segment sa fie finalizat in 2021, a afirmat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in timpul vizitei pe care a efectuat-o pe santierul acestui obiectiv, relateaza https://www.digi24.ro.…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…