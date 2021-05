Stiri pe aceeasi tema

- "Compania Metrorex nu a achitat inca la bugetul de stat 213 milioane de lei reprezentand contribuțiile sociale ale angajaților pentru anul trecut. In plus are salariați care nu au trecut pe la serviciu", a declarat in exclusivitate pentru Radio Romania Actualitați ministrul Transporturilor.Pierderile…

- "La Metrorex sunt angajati ,,pe hartie" " Ministrul Transporturilor, Catalin Drula. FOTO: Agerpres. Compania Metrorex înca nu a achitat la bugetul de stat 213 milioane de lei reprezentând contributiile sociale ale angajatilor pentru anul trecut si are salariati care nici nu au…

- Compania CFR Calatori va primi un ajutor de 160 de milioane de lei pentru a compensa pierderile cauzate de pandemie – a anuntat joi ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Ajutorul de COVID, cum a fost numit, va intra in conturile operatorului feroviar de stat la rectificarea bugetara. De asemenea,…

- Intrebat de jurnaliști daca aglomerarea de vineri de la protestul de la metrou va putea duce la creșterea infectarilor, prefectul a declarat ca „este prea devreme sa ne dam seama. Sigur ca intuitiv, vazand aglomerarea din autobiuze, alte mijloace , putem banui ca peste 4-14 zile va exista o crestere…

- Ministrul si-a exprimat convingerea ca situatia nu se va mai repeta, deoarece oamenii si-au dat seama ca "nu merita sa faca ilegalitati pentru un lider de sindicat".„Nu este o greva, nu e nici macar un protest spontan. Sunt niste cetateni, unii angajati ai metroului, altii credem ca nu, care au blocat…

- Ministrul si-a exprimat convingerea ca situatia nu se va mai repeta, deoarece oamenii si-au dat seama ca "nu merita sa faca ilegalitati pentru un lider de sindicat".„Nu este o greva, nu e nici macar un protest spontan. Sunt niste cetateni, unii angajati ai metroului, altii credem ca nu, care au blocat…

- Premierul Florin Citu a catalogat protestul sindicalistilor de la metrou ca fiind ilegal si a transmis ca nimeni nu este mai presus de lege.Premierul Florin Citu precizeaza ca i-a transmis ministrului Transporturilor sa ia masuri, dupa protestul de la metrou."Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar…

- Raportul Corpului de control al ministerului Transporturilor arata ca, in anul 2020, toti angajatii companiei au primit spor de metrou, ceea ce a fost o masura abuziva, intrucat acest spor de metrou trebuia sa se acorde doar angajatilor care lucreaza „in conditii deosebite, grele sau periculoase”, informeaza…