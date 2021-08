Lucrarile de reinnoire a tronsonului feroviar Buzau - Faurei se desfasoara conform planului si vor fi incheiate pana la final de an, viteza trenurilor urmand sa creasca de la 30 de km/h, cat este in prezent, la 120 de km/h, a scris joi, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula.



"Dupa vizita la Podul de la Braila, in drum spre Bucuresti, m-am oprit si la santierul feroviar dintre Buzau si Faurei. Am vrut sa ma asigur ca lucrarile de ridicare a restrictiilor de viteza pe linia de cale ferata se desfasoara conform planului. Asa cum am anuntat, acestea vor fi incheiate pana…