Fostul ministru al Tranporturilor, Catalin Drula a acuzat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu a platit toate ratele lunare ale imprumutului, in locul Blue Air, pana astazi si le va plati in continuare, inca 54 de luni. El a aratat ca s-au platit in anul 2022 peste 50 de milioane de lei, de catre Ministerul de Finante, fiind garant in locul Blue Air. Drula mai spune ca ministrul Caciu, in momentul in care a facut prima plata, trebuia sa faca executia ipotecii asupra actiunilor Blue Air, un pachet majoritar, astfel ca statul devenea proprietar,…