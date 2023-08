Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a reluat marți atacul la adresa fostului ministru de interne, Lucian Bode, pe tema achiziției de teste antidrog pentru Poliția Romana, in contextul tragicului accident de la 2 Mai provocat de un tanar drogat, in urma caruia 2 studenți și-au pierdut viața, iar alți doi…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a raspuns, marți, acuzațiilor președintelui USR, Catalin Drula, care a declarat in ziua precedenta, ca reacție la tragedia de la 2 Mai, ca miniștrii PNL de la Ministerul de Interne au preferat sa cumpere BMW-uri din fonduri europene, in loc sa doteze Poliția Romana…

- Lucian Bode: 'Drula: un neterminat politic! Fara compasiune se urca pe cadavre și vrea sa caștige puncte' Președintele USR Catalin Drula ii acuza pe miniștrii PNL de la Ministerul Afacerilor Interne, susținand ca aceștia au „deturnat” proiectul cu finanțare europeana pentru a cumpara BMW-uri, proiect…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca Eduard Hellvig nu a incetat nici o zi sa faca politica, din postura de director al Serviciului Roman de Informații. Drula a mai afirmat ca fostul șef al SRI se intoarce la PNL, alaturi de colegii sai, unii „cu epoleții la vedere, alții cu epoleții acoperiți”.…

- Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale,…

- Ministrul de Interne a declarat, miercuri, ca ancheta coordonata de procurorii bucureșteni in cazul fetiței de 12 ani, ucisa și bagata in lada canapelei, este secreta, astfel ca nu poate da detalii. Lucian Bode uita insa ca dosarul dispariției copilei a fost deschis la inceputu lunii mai, doar la poliție,…

- In timp ce profesorii sunt in greva generala și in negocieri cu Guvernul de mai bine de 10 zile, polițiștii care au ieșit, marți, in strada, in fața MAI, au obținut de la ministrul de Interne, Lucian Bode, ca incepand chiar de la 1 iunie, vor avea soldele marite. Conform unui comunicat oficial, ministrul…