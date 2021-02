CFR Marfa are un nou director general, Mihai Frasinoiu, un profesionist in domeniul feroviar, si impreuna cu o echipa de profesionisti vrem sa scoatem la liman aceasta companie, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, dupa dezbaterile pe bugetul MTI din comisiile parlamentare reunite de buget, finante si banci. "Asa cum spunea si premierul Citu, noi nu mai putem avea gauri negre la infinit si pierderi. Trebuie sa avem o zona de echilibru intre venituri si cheltuieli. Chiar am lucrat foarte mult in aceste luni. Am inceput si schimbarile la management. Astazi…