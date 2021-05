Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea autostrazii Fagaras-Brasov, in lungime de 48 de kilometri. "Licitatia este una pe model nou, in care CNAIR primeste la final intreaga documentatie tehnica, iar la momentul la care va fi organizata…

- El a aratat ca sectorul, in lungime de 48 de kilometri, parte din Autostrada Transilvania, a fost scos la licitatie pentru completarea studiului de fezabilitate si pentru elaborarea proiectului tehnic."Ani de zile a fost tinut la sertar acest proiect, iar momentul de azi marcheaza un progres important.…

- “CNAIR a lansat azi licitatia pentru unul dintre cele mai asteptate proiecte din sudul tarii: drumul de mare viteza care va lega Bucurestiul de Alexandria. Drumul national actual DN6 este demult depasit in termeni de capacitate, traficul fiind de zeci de mii de vehicule pe zi. In plus, ca toate drumurile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat luni licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Bucuresti - Alexandria, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook, potrivit Agerpres.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat luni licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Bucuresti - Alexandria, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook. "S-a lansat licitatia pentru proiectarea drumului de mare…

- Hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania a fost adoptata miercuri, in sedinta de Guvern, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Astazi, in sedinta Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri…

- Licitatia pentru documentatia tehnica aferenta noului Drum Expres Bucuresti - Targoviste a fost lansata miercuri, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. "Astazi a fost lansata licitatia pentru documentatia tehnica a noului Drum…

- Dupa ce a anulat contractele aflate in vigoare pentru largirea drumului dintre București și Targoviște, ministrul Transporturilor reia de la zero proiectul pentru construcția unui drum expres. Acum a fost lansata licitația pentru documentația tehnica a viitorului drum. „Astazi a fost lansata licitația…