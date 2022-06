Stiri pe aceeasi tema

- Primul sezon Romania are Roast se apropie de final. Maine seara, de la 20.30, la Antena 1, Marmotele vesele și Parșii circumspecți vor avea ultima confruntare a roast-ului, in București. Pentru prima data in acest sezon, Micutzu va insoți cele doua echipe la probele de pe teren și la finalul serii va…

- Zi de sarbatoare pentru Alina Marymar! A fost petrecere mare seara trecuta in lumea buna din Capitala și asta pentru ca Alina Marymar și-a organizat o petrecere fastuoasa cu ocazia zilei sale de naștere. Iubita lui Tzanca Uraganu a petrecut toata noaptea alaturi de iubitul ei, dar și de ceilalți invitați.

- Este nunta momentului in showbiz-ul romanesc, iar cat mai multe vedete de la noi din țara se bucura alaturi de Florin Salam și Roxana Dobre. Tzanca Uraganu și Alina Marymar și-au facut apariția la marele eveniment și au ales sa poarte ținute spectaculoase. Iata cum arata cei doi!

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- Una dintre cele mai fastuoase și extravagante nunți din țara va avea astazi intr-o locație de fițe din județul Giurgiu unde și-au anunțat prezența o mulțime de vedete politice. Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns, ca urmare a trocului politic, vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul…

- Zilele trecute, Gabi Badalau a organizat o petrecere, iar invitat special a fost nimeni altul decat Florin Salam. Bineințeles, de la petrecere nu au lipsit domnișoarele, asta pana cand Bianca Dragușanu a aflat și a venit peste ei. Cu toate acestea, Florin Salam și Roxana Dobre deja și-au stabilit data…

- Timp de trei zile, Glamour Events Halls Zalau a gazduit a cincea ediție a targului de nunți „Happy Wedding”, eveniment care a reunit expozanți, furnizori de servicii de consultanța in organizarea de evenimente, rochii de mireasa, costume de mire, bijuterii, servicii foto-video, oferte muzicale și de…