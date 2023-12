Dronă rusească, căzută la Grindu, Tulcea. Este a cincea în total din septembrie Ministerul Apararii Nationale (MApN) a ridicat din apropiere de satul Grindu, judetul Tulcea, elemente care provin cel mai probabil de la o drona utilizata de Rusia pentru a ataca porturile dunarene din Ucraina. MApN anunța ca a semnalat, in noaptea de miercuri spre joi, o posibila patrundere neautorizata in spatiul aerian al Romaniei, cu semnal detectat la inaltime mica pe un traseu catre zona Grindu, din judetul Tulcea, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta este cea de-a cincea drona ale carei ramasite au fost descoperite din septembrie și pana acum pe raza judetului Tulcea, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

