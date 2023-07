Dronă americană avariată de un avion de vânătoare rusesc, deasupra Siriei Rusia a fost acuzata ca a incercat sa doboare inca o drona MQ-9 Reaper ce survola in spațiul aerian deasupra Siriei. Avionul de vanatoare rusesc ar fi lansat atacuri termice asuprea aeronavei americane. „Pe 23 iulie 2023, ora 12:23 (EST) avionul rusesc a zburat periculos de aproape de o drona SUA MQ-9 aflata intr-o misiune de infrangere a ISIS, harțuind aeronava MQ-9 și lansand rachete de semnalizare dintr-o poziție aflata direct deasupra, cu doar cațiva metri de separare intre aeronave”, afirma general-locotenentul Alex Grynkewich intr-un comunicat comunicat publicat de Comandamentul Central… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

