Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației.Potrivit alba24.ro, este vorba despre deținuții care sunt inchiși la Aiud și care au dorit sa continue școala. In total, la inchisoarea din Aiud,…

- Cați locuitori mai are Romania. Populația dupa domiciliu, in scadere fața de 2022. Situația oficiala Cați locuitori mai are Romania: la data de 1 iulie 2023, populația Romaniei, calculata in functie de domiciliu, a atins cifra de 21,873 milioane de locuitori. Numarul reprezinta o scadere de 0,3% in…

- In urma activitaților efectuate in dosarul penal privind savarșirea unor infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat , trafic de droguri de risc și de mare risc, trafic de persoane și spalarea banilor comise de catre membri ai grupului infracțional coordonat de catre Balint Albert,…

- Procurorii DIICOT au dat peste un polițist de 29 de ani din orașul Jibou intre clienții unui dealer de etnobotanice pe care il urmareau. Au cerut in instanța condamnarea polițistului pentru omisiunea sesizarii organelor judiciare. Curtea de Apel Cluj l-a achitat definitiv pe 20 septembrie. Scapat de…

- Cei doi profesori din Buzau suspectati de trafic de droguri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Alte 6 peroane implicate au fost arestate preventiv in acest caz, conform deciziei magistratilor de la Tribunalul Buzau. Cei doi profesori din Buzau, unul de economie si un psihopedagog, ar fi capii…

- Polițiștii și procurorii au deconspirat activitatea unei femei care vindea droguri. Astfel, in cadrul masurilor speciale de investigație și urmarire penala s-a stabilit ca femeia in varsta de 40 de ani procura droguri prin intermediul aplicației „Telegram”, dupa care le impacheta in doze mai mici spre…

- DSP Alba a anunțat ca a constatat depasiri ale valorilor microbiologice si/sau fizico-chimice. Printre probele neconforme se numara si cea recoltata si analizata in luna iulie pe izvorul denumit „Manastirea Ramet”. Conform unei statistici date publicitatii vineri de DSP Alba, analizele realizate in…

- Meteorolog: Furtuna REA schimba radical vremea in Romania. Motivul pentru care autoritațile au emis coduri roșii și portocalii Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea a spus la Antena 3 ca din acest motiv au fost emise mai multe…