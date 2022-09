Droguri în valoare de 1,5 miloane de euro, găsite în mașina unui bărbat din Gorj. Acestea urmau să fie vândute în Norvegia Polițiștii și procurori au prins in flagrant un barbat care transporta 93.780 de comprimate dintr-un medicament și 196.770 de comprimate din alt medicament ascunse in 5 cutii de carton și depozitate in mașina. Cele doua medicamente fac parte din categoria drogurilor de risc. Din cercetarile anchetatorilor a reieșit ca, la indicațiile unui cetațean sarb, un barbat, de 32 de ani, din județul Gorj, s-ar fi deplasat in județul Timiș și ar fi procurat de la cetațeanul sarb respectiv cele 93.780 de comprimate și 196.770 de comprimate. „La data de 30.08.2022, un inculpat a fost prins in flagrant de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune spectaculoasa a DIICOT care a reușit capturarea de droguri in valoare de peste 1,4 milioane euro. Polițiștii de la ”Crima Organizata” Gorj l-au prins in flagrant pe un barbat in timp ce transporta cu un autoturism 93.780 de comprimate ce conțin ca substanța activa Clonazepam și 196.770 de…

- Politistii de frontiera de la Foeni, judetul Timis, au depistat in acest weekend doua mașini, un Mercedes in valoare de 20.000 de euro și un Opel Insignia de 9.000 euro, conduse de doi sarbi care voiau sa intre in Romania, a transmis Poliția de Frontiera, duminica, 14 august. Prima masina a fost depistata…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia (Timiș) au depistat, intr-un autovehicul condus de un cetatean roman, trei cetateni indieni care au trecut ilegal frontiera din Serbia. „In data de 2 august 2022, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore, a unui barbat de 35 ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de trafic ilicit de droguri de risc și instigare la trafic ilicit de droguri de risc. In continuarea activitaților desfașurate la data…

- Anchetatorii au descoperit in Bihor primul laborator de extragere secundara a cocainei. O grupare a inchiriat o cabana in afara zonelor locuite din Bihor, iar acolo extrageau, pe cale chimica, cocaina. Valoarea cocainei descoperite este de 200.000 de euro. Polițiștii și procurorii au inceput sa supravegheze…

- Se destrama un mit consolidat in ultimele doua decenii, al celebrelor roșii și castraveți „de Matca”, carora li s-a dus vestea ca sunt gustoase pentru ca sunt „eco”, fiind cultivate și ingrijite fara „substanțe”. Politistii de la Serviciul „Arme, Explozivi si Substante Periculoase”, din cadrul IPJ Galați…

- Am ajuns sa „exportam“ droguri. Incet-incet, și nedorit, Romania iși face loc pe piața europeana a drogurilor. Dupa ce in weekend doua persoane au murit iar alte peste 100 au fost amendate din cauza drogurilor, o alta știre șocheaza de-a dreptul. Un barbat a fost prins in flagrant delict dupa ce ar…

- Un barbat din Gorj a fost arestat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj, au organizat o acțiune de prindere, in flagrant delict, in municipiul Targu Jiu,…