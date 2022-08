Dr.Monica Pop: „E legalizată morfina și nu legalizează canabisul? Doctorul Monica Pop a susținut la Antena 3 ca este de acord cu legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania. Mai intai Monica Pop a fost intrebata la Antena 3 ce parere are despre ce este in spatele realizarii jucariilor infricoșatoare pentru copii. Aceasta a spus ca persoanele care creeaza asemenea lucruri au probleme psihice. “Mi-am adus aminte ca am fost la o bursa de director de spitale cu mulți ani in urma și in țara respectiva erau deja lucruri urate, lucruri care erau neatragatoare, hainuțe de copii in culori sumbre. E o tendința efectiv cu probleme psihice. Cei care fac așa ceva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

