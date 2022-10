Stiri pe aceeasi tema

- Gedeon Richter Plc. (“Richter”) și Dr. Max BDC, s.r.o. („Dr.Max Group”) au anunțat astazi prin intermediul Bursei de Valori Budapesta (Budapest Stock Exchange (BSE) faptul ca subsidiara indirecta a lui Richter, Armedica Trading S.R.L. a semnat un contract de vanzare de acțiuni pentru a transfera operațiunile…

- Președintele Consiliului Concurenței a anunțat ca se controleaza funcționarea și aprovizionarea farmaciilor, mai ales dupa plangerile legate de acces incearca sa afle de ce nu au acces pacienții la unele medicamente. Sunt in curs și anchete privind anticoagulantele și ecografele, a mai anunțat Bogdan…

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare precizeaza ca masuratorile efectuate in Romania confirma valori normale ale nivelului de radiatii. “Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal si nu indica depasiri peste valorile normale.…

- A depista mai mult, a depista mai bine. Iata un rezumat al noilor recomandari ale Comisiei Europene privind cancerele. Obiectivul este clar: pana in 2025, 90% din populația Uniunii Europene, indeplinind condițiile necesare pentru a participa la depistarea cancerului de san, cancerulu de col uterinn…

- Președintele Klaus Iohannis o primește miercuri, la Palatul Cotroceni, pe omoloaga sa ungara, Katalin Novak, context in care „va evidenția deschiderea parții romane pentru consolidarea dialogului și cooperarii bilaterale cu Ungaria”, potrivit Administrației Prezidențiale. Katalin Novak efectueaza o…

- Prima medalie a Romaniei la Campionatul European de powerlifting - impins cu bara din culcat 2022 a fost obtinuta de clujeanul Petru Borbely-Coroban, de la Cluj Crusaders. Intre 2 si 7 august, la Budapesta, a avut loc Campionatul European de powerlifting - impins cu bara din culcat (European Bench Press…

- Conditiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participantii la un studiu Deloitte, in contextul in care COVID-19, razboiul din Ucraina si inflatia au efecte negative puternice asupra achizitiilor, lanturilor de aprovizionare si ratelor dobanzilor.Pesimismul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in judetul Bistrita-Nasaud, ca asteapta sa fie pusa in aplicare, incepand cu luna septembrie, legea care permite vanarea cormoranilor, despre care spune ca au ajuns sa manance „mai mult peste decat romanii”.…